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У 2014 році Росія вивела $115 млрд зі США через побоювання санкцій за Крим

Росія боїться заморожування активів у США
Росія у березні 2014 року на два тижні вивела $115 мільярдів з Федерального резервного банку Нью-Йорка, оскільки побоювалась санкцій від США через анексію Криму.
У 2014 році Росія вивела $115 млрд зі США через побоювання санкцій за Крим Фото: vedomosti.ru

Про це йдеться у розслідуванні Reuters з посиланнями на джерела у Федеральній резервній системі та Міністерстві фінансів США.

"Незважаючи на завзяту офіційну риторику Кремля, ФРС і Мінфін прийшли до висновку, що Росія боїться заморожування активів у США. Приблизно через півмісяця гроші повернулися на рахунок, проте з тих пір за ними спостерігають, щоб простежити, які санкції змусять Росію виводити резерви", - сказав колишній чиновник ФРС.

За інформацією джерел, за останні 15 років американська влада сім разів отримувала від ФРС інформацію про непублічні фінансові дії урядів інших держав.

При цьому ФРС визнала практику розкриття облікової розвідки, але відмовилася від коментарів щодо окремих клієнтів.

Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.

Однак виявилося, що законопроект з посиленим пакетом санкцій проти Росії, який був прийнятий в Сенаті США, не має юридичної сили через порушення процедури його затвердження.

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27 06 2017 13:57
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