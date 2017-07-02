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У 2016 році боти згенерували понад половину інтернет-трафіку

На людей в 2016 році припало 48,2% трафіку, на ботів - 51,8%
У 2016 році майже 52% інтернет-трафіку згенерували боти, а реальні користувачі - близько 48%.
У 2016 році боти згенерували понад половину інтернет-трафіку Фото: ar25.org

Про це свідчать дані дослідження компанії Imperva Incapsula, повідомляє ВВС.

Компанія проаналізувала понад 16,7 мільярдів візитів на 100 тисяч випадково обраних доменів із власної клієнтської бази за серпень - листопад 2016 року. На людей в 2016 році припало 48,2% трафіку, на ботів - 51,8%.

У компанії зазначили, що боти між собою відрізняються, їх розділили на "хороших", на яких припадає 22,9% і "поганих" з 28,9% інтернет-трафіку.

"Погані" боти розсилають спам і можуть вчинити DDos-атак на сайти, а "хороші" аналізують сайти, збирають і обробляють інформацію. Найактивнішим з них серед усіх ботів, був робот із додатку Facebook. На його частку припадало 4,4% трафіку в мережі Incapsula.

У 2015 році людський трафік вперше за чотири роки перевищив рівень автоматизованого - 53% проти 47%.

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07 02 2017 07:49
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