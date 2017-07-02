У 2016 році боти згенерували понад половину інтернет-трафіку
Про це свідчать дані дослідження компанії Imperva Incapsula, повідомляє ВВС.
Компанія проаналізувала понад 16,7 мільярдів візитів на 100 тисяч випадково обраних доменів із власної клієнтської бази за серпень - листопад 2016 року. На людей в 2016 році припало 48,2% трафіку, на ботів - 51,8%.
У компанії зазначили, що боти між собою відрізняються, їх розділили на "хороших", на яких припадає 22,9% і "поганих" з 28,9% інтернет-трафіку.
"Погані" боти розсилають спам і можуть вчинити DDos-атак на сайти, а "хороші" аналізують сайти, збирають і обробляють інформацію. Найактивнішим з них серед усіх ботів, був робот із додатку Facebook. На його частку припадало 4,4% трафіку в мережі Incapsula.
У 2015 році людський трафік вперше за чотири роки перевищив рівень автоматизованого - 53% проти 47%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує
влажность:
давление:
ветер: