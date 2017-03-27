У 2016 році Чехія і Франція найчастіше відмовляли у видачі візи українцям
Ставлення Чехії до українських заявників нині близьке до зневажливого. Рівень відмов у візах у Києві сягнув 7,4% заявників Разом із консульством у Львові рівень відмов – 6,5%, що також є абсолютним рекордом серед шенгенських держав, йдеться у статті на "Європейській Правді" - "Хто в ЄС поважає, а хто – зневажає українців: статистика шенгенських консульств у 2016 році", яка посилається на відповідну статистику Єврокомісії.
Крім того, лише 20% тих, хто звернулися до консульства Чехії в Києві, отримали багаторазову візу, і цей показник помітно впав порівняно з попереднім роком.
Другим антилідером за зростання кількості відмов українцям стала Франція, збільшивши їх рівень з 1,7% у 2015 році до 4,1%.
Так, 1420 українців отримали від Франції паспорт з відмовами (рік тому таких було лише 569).
"І це – на додаток до вкрай низького рівня мультивіз – ті самі 20,7%, що й у чеського консульства в Києві" - зазначається у статті.
Нагадаємо, що минулого 2016 року країни Шенгену встановили новий рекорд з видачі мультивіз для громадян України.
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