У 2016 році Чехія і Франція найчастіше відмовляли у видачі візи українцям

Протягом минулого 2016 року консульства Республіки Чехії та Франція суттєво збільшили рівень відмов у візах для українців.

Ставлення Чехії до українських заявників нині близьке до зневажливого. Рівень відмов у візах у Києві сягнув 7,4% заявників Разом із консульством у Львові рівень відмов – 6,5%, що також є абсолютним рекордом серед шенгенських держав, йдеться у статті на "Європейській Правді" - "Хто в ЄС поважає, а хто – зневажає українців: статистика шенгенських консульств у 2016 році", яка посилається на відповідну статистику Єврокомісії.

Крім того, лише 20% тих, хто звернулися до консульства Чехії в Києві, отримали багаторазову візу, і цей показник помітно впав порівняно з попереднім роком.

Другим антилідером за зростання кількості відмов українцям стала Франція, збільшивши їх рівень з 1,7% у 2015 році до 4,1%.

Так, 1420 українців отримали від Франції паспорт з відмовами (рік тому таких було лише 569).

"І це – на додаток до вкрай низького рівня мультивіз – ті самі 20,7%, що й у чеського консульства в Києві" - зазначається у статті.

Нагадаємо, що минулого 2016 року країни Шенгену встановили новий рекорд з видачі мультивіз для громадян України.