У 2016 році "Газпром" збільшив поставки газу в ОРДЛО на 41%
Про це йдеться в квартальній звітності "Газпрому", пише liga.net.
У документі говориться, що в 2016 році поставки в Україну становили 2,39 млрд кубометрів. У той же час, "Нафтогаз" перестав купувати газ у російського холдингу в листопаді 2015 року. Таким чином, ці поставки здійснювалися на території, непідконтрольні владі України.
За нинішніми цінами (більше 200 дол. за тисячу уубометрів) вартість поставленого газу становить близько 500 млн дол. За середньої експортної ціни "Газпрому" (154 дол. за тис. кубометрів) - близько 370 млн дол.
У 2015 році "Газпром" поставив на непідконтрольну українській влади територію Донбасу 1,7 млрд кубометрів газу за ціною 186 дол. за тис. кубометрів, випливає зі звітності "Газпрому" за 2015 рік і даних "Нафтогазу".
Річний обсяг поставок в Україну в 2015 році "Газпром" оцінив в 7,827 млрд кубометрів. За даними "Нафтогазу", він закупив 6,12 млрд кубометрів.
Таким чином, за два роки, російський монополіст в ОРДЛО поставив 4,1 млрд кубометрів природного газу.
Як повідомлялося, "Газпром" почав поставки в самопроголошені Донецьку та Луганську республіки з 19 лютого в односторонньому порядку. Газ транспортується через газовимірювальні станції (ГВС) Прохорівка і Платово.
"Нафтогаз" неодноразово заявляв, що поставки газу через ці ГВС суперечать контрактом і компанія не збирається їх оплачувати.
Нагадаємо, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і її шість дочірніх компаній 17 жовтня ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.
У свою чергу Стокгольмський арбітраж завершив слухання за позовом НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" щодо контракту на транзит газу.
Варто відзначити, що російський газовий монополіст "Газпром" подав позов у Стокгольмський арбітраж на рішення Господарського суду Києва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат