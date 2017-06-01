У 2016 році інфляція склала 12,4%, - Держстат

Водночас у грудні 2016 р., порівняно з листопадом, ціни зросли на 0,9%

Ціни на споживчому ринку в грудні 2016 р., порівняно з попереднім місяцем, зросли на 0,9%, за рік загалом - на 12,4%.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. На 7,0-4,3% підвищилися ціни на овочі, молоко, сметану, масло, сири, кисломолочну продукцію; на 2,1-1,1% - хліб, яйця, свинину, цукор, яловичину, сало. Водночас на 2,3-0,4% подешевшали фрукти, оливкова олія, м'ясо птиці. Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики України (Держстат).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 3,2%, у т. ч. алкогольні напої - на 5,1%, тютюнові вироби - на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема одяг - на 3,2%, взуття - на 2,4%.

Підвищення цін на транспорт на 0,7% відбулося за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому транспорті на 1,1%, палива та мастил - на 0,6%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 2,8%, що пов'язано із підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 20,8%.

Нагадаємо, Державна служба статистики України повідомила про зростання інфляції та споживчих цін у листопаді.

У 2015 році була зафіксована інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%, в 2013 році - інфляція 0,5%, в 2012 році дефляція на рівні 0,2%, в 2011 році - інфляція 4,6%.