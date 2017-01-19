У 2016 році кібератаки на НАТО велися за фінансової підтримки з боку держав, - Столтенберг

Кіберзахист стане однією з ключових тем на наступному саміті НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив про різке збільшення кількості кібератак на системи НАТО.

За словами глави альянсу, в 2016 році число кібератак збільшилася на 60% в порівнянні з попереднім роком і досягла близько 500, повідомляє газета Die Welt.

Столтенберг підкреслив, що велика частина з них велася не приватними особами, а за фінансової підтримки з боку держав.

"Я надзвичайно стурбований таким розвитком ситуації, і кіберзахист стане однією з ключових тем на наступному саміті НАТО. Нам необхідно посилити роботу в цій області", - сказав генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг зазначив, що альянс отримував кілька повідомлень від держав – членів НАТО про спроби хакерів втрутитися у виборчий процес.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про вдосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури".