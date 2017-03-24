У 2016 році країни Шенгену видали рекордну кількість мультивіз для українців

Консульські установи Польщі за 2016 рік видали українцям 560 тисяч віз

Минулого 2016 року країни Шенгену встановили новий рекорд з видачі мультивіз для громадян України.

59,9% від усіх отриманих у 2016 році українцями шенгенських віз, а саме – 817 тисяч, були з можливістю мультив’їзду, повідомляє ГО "Європа без бар’єрів" з посиланням на статистику Єврокомісії.

Найчастіше мультивізи видавали тим українцям, які подавали заявки до Нідерландів (82,1%), Литви (78,1%), Польщі (76%) та Угорщини (61,5%).

Найменший показник виданих українцям мультивіз було зафіксовано у консульських установах Фінляндії (17%), Франції (20,7%), Іспанії (26,8%) та Чехії (28%).

Варто також додати, що загалом у 2016 році українські громадяни частіше звертались за шенгенськими візами та отримали на 15% більше віз, ніж у 2015 році. Всього українцям було видано 1,36 млн короткострокових віз до країн Шенгену.

Протягом минулого року лідером за кількістю звернень, як і раніше, залишалася Польща, консульські установи якої за 2016 рік видали українцям 560 тисяч віз, що на 22% більше, ніж у 2015-му.

Також до п’ятірки лідерів за кількістю звернень увійшли Угорщина (115,8 тисяч віз), Німеччина (98,7 тисяч), Литва (88,9 тисяч) та Іспанія (88,1 тисяча). Традиційно найрідше українці зверталися за візами до Словенії та Норвегії.

Відзначимо також, що загальний показник відмов у шенгенських візах за рік знизився з 3,4% до 3,2%.

Найрідше українцям відмовляли консульські установи Литви – всього 0,2% заявникам (167 осіб за рік).

Найчастіше у 2016 році, за даними Єврокомісії, українцям відмовляли консульські установи Чехії – 6,5% заявників (5,7 тисяч осіб) отримали відмову.