У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му.

"За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий дохід у розмірі 26,5 млрд грн, що було забезпечено в основному прибутком від транзиту", - повідомляє прес-служба компанії.

При цьому наголошується, що найбільш прибутковим сегментом діяльності "Нафтогазу" був транзит природного газу (28,7 млрд грн прибутку). Крім того, "Нафтогаз" отримав позитивний результат від участі в капіталі підприємств групи (2,4 млрд грн прибутку).

З іншого боку, збитковою була діяльність з оптової торгівлі газом (2,9 млрд грн збитку). Ще 1,7 млрд грн збитків принесли інші витрати, зменшені на інші доходи. До цієї суми включено забезпечення під судові справи, втрати від курсових різниць, доходи по залишках на рахунках та інші нарахування.

"Порівняно з 2015 роком доходи від транзиту природного газу в 2016 році зросли на 7,4 млрд грн. Це відбулося через збільшення обсягу транзиту на 15,1 млрд куб. м (22,5%) та девальвацію національної валюти. Зменшення збитків від оптової торгівлі природним газом (2,9 млрд грн проти 42,4 млрд грн в 2015 році) стало наслідком реформування ринку природного газу", - пояснили в компанії.

Також додається, що в 2016 році "Нафтогаз" отримав прибуток від участі в капіталі підприємств групи в розмірі 2,4 млрд грн, тоді як за результатами 2015 року збиток по цьому напрямку склав 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, що президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті заявив про провал реформування НАК "Нафтогаз України".