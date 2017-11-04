Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку

Чистий дохід був забезпечений в основному прибутком від транзиту
Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України", як окрема юридична особа, в 2016 році отримала чистий прибуток у розмірі 26,5 млрд грн проти чистого збитку 27,7 млрд грн в 2015-му.
У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку Фото: news.nikcity.com

"За результатами 2016 року "Нафтогаз" отримав чистий дохід у розмірі 26,5 млрд грн, що було забезпечено в основному прибутком від транзиту", - повідомляє прес-служба компанії.

При цьому наголошується, що найбільш прибутковим сегментом діяльності "Нафтогазу" був транзит природного газу (28,7 млрд грн прибутку). Крім того, "Нафтогаз" отримав позитивний результат від участі в капіталі підприємств групи (2,4 млрд грн прибутку).

З іншого боку, збитковою була діяльність з оптової торгівлі газом (2,9 млрд грн збитку). Ще 1,7 млрд грн збитків принесли інші витрати, зменшені на інші доходи. До цієї суми включено забезпечення під судові справи, втрати від курсових різниць, доходи по залишках на рахунках та інші нарахування.

"Порівняно з 2015 роком доходи від транзиту природного газу в 2016 році зросли на 7,4 млрд грн. Це відбулося через збільшення обсягу транзиту на 15,1 млрд куб. м (22,5%) та девальвацію національної валюти. Зменшення збитків від оптової торгівлі природним газом (2,9 млрд грн проти 42,4 млрд грн в 2015 році) стало наслідком реформування ринку природного газу", - пояснили в компанії.

Також додається, що в 2016 році "Нафтогаз" отримав прибуток від участі в капіталі підприємств групи в розмірі 2,4 млрд грн, тоді як за результатами 2015 року збиток по цьому напрямку склав 6,2 млрд грн.

Нагадаємо, що президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті заявив про провал реформування НАК "Нафтогаз України".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2017 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.