У 2016 році НБУ витратив 1,3 мільярда на друк грошей
"Регулятор хоче знизити витрати на використання готівки. Тільки за минулий рік регулятор витратив 1,3 мільярда гривень на друк грошей. Це просто астрономічна сума. Якщо припустити, що ми можемо зменшити цю суму, наприклад, в два рази, то цієї суми вистачить на будівництво кількох дуже сучасних лікарень", - повідомив заступник директора департаменту стратегії реформування НБУ Руслан Кравець, повідомляє УНІАН.
Представник НБУ зазначив, що в розвитку безготівковій економіки зацікавлені не тільки регулятора, але й фізичні особи, банки і держава взагалі.
Як повідомлялося, сума готівкових коштів, що знаходяться в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 10 мільярдів гривень і станом на 1 липня 2017 року становить 331 мільярда гривень.
За даними НБУ, 328,9 мільярда гривень складають банкноти (2,8 мільярда штук) і монети – 2,04 мільярда гривень (12,9 мільярда штук).
Раніше iPress.ua повідомляв, що українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.
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