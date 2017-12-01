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У 2016 році українцями було більше продано, ніж куплено валют

За 12 місяців 2016 року населення всього продало $ 3,22 млрд, а купило $ 747 млн
Минулого року населення України продало готівки валюти на $ 2,48 млрд більше, ніж купило.
У 2016 році українцями було більше продано, ніж куплено валют Фото: Reuters

За 12 місяців 2016 року населення всього продало $ 3,22 млрд, а купило $ 747 млн. Про це свідчать статистичні матеріали Національного банку України, повідомляє "Новое время".

У квітні-липні минулого року чистий продаж валюти населенням перевищувала $ 300 млн на місяць, скоротившись в листопаді-грудні до $ 21,3 і $ 37,8 млн відповідно.

Так, в грудні населення продало $ 134,3 млн, а купило $ 96,4 млн.

Нагадаємо, 4 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 12:35 встановилися на рівні 26,75-26,85 гривні за долар.

Відзначимо, що фізичні особи з початку року продали банком іноземної валюти на $ 1,1 млрд більше, ніж купили.

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12 01 2017 13:55
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