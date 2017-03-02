НОВИНИУ 2016 році споживання природного газу в Україні порівняно з 2015 роком скоротилося на 2% або на 0,6 млрд куб. м (з 33,8 до 33,2 млрд куб. м).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2016 році в Україні споживання газу скоротилося на 2%
Населення використовувало на 5% газу більше, ніж у 2015 році
Фото: dozor.kharkov.ua
Про це свідчать основні показники діяльності газового ринку України, опубліковані НАК "Нафтогаз України".
Зокрема, побутові споживачі використовували 11,9 млрд куб. м газу, що на 0,6 млрд куб. м більше, ніж у 2015 році (+ 5%).
При цьому використання газу промисловими споживачами скоротилося на 1,3 млрд куб. м (з 11,2 до 9,9 млрд куб. м, -12%).
Фото: naftogaz.com
Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив, що Росія зможе повністю відмовитися від транзиту газу через територію України у разі реалізації проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".
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03 02 2017 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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