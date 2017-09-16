У 2016 році жертвами війни на Донбасі стали 442 цивільні людини, – ОБСЄ
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ "Жертви серед цивільного населення на сході України. 2016 рік", оприлюдненому в суботу, 16 вересня.
"За підтвердженими даними СММ, у 2016 році в Донецькій і Луганській областях зафіксовано 442 випадки жертв серед цивільного населення: 88 загиблих і 354 поранених. Такі випадки спостерігалися переважно в Донецькій області", – йдеться у звіті спецмісії.
"У 2017 році цивільне населення як і раніше страждає через конфлікт. СММ вже підтвердила 383 жертви серед цивільного населення: 68 загиблих і 315 поранених", – повідомляє голова спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) Ертугрул Апакан.
Апакан закликав сторони конфлікту на сході України насамперед звернути увагу на захист цивільного населення.
Нагадаємо, що за підрахунками ООН, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року щонайменше 10 090 осіб були вбиті і 23 966 отримала поранення.
Кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.
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