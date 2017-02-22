У 2017 році близько 1,4 млн дітей можуть померти від голоду, - ЮНІСЕФ

Хронічне недоїдання і голод можуть цього року призвести до загибелі близько 1,4 млн дітей у трьох країнах Африки й одній близькосхідній країні.

Наразі гостро бракує продуктів харчування в Південному Судані, Сомалі, Нігерії і Ємені, повідомляє DW з посиланням на інформацію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Зокрема, тільки в Ємені, де не вщухає збройне протистояння, від недоїдання потерпають 462 тис. дітей і неповнолітніх. Ще 450 тис. дітей гостру не вистачає продуктів харчування в північно-східній частині Нігерії.

У Сомалі, де в багатьох регіонах спостерігають сильну посуху, голодна смерть загрожує 185 тис. дітей, і це число може зрости, зазначають у Фонді.

Ще понад 270 тисяч неповнолітніх і дітей потерпають від недоїдання в Південному Судані, де уряд напередодні заявив про голод в окремих північних регіонах.

Нагадаємо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.