У 2017 році Канада відмовила у видачі візи понад третині українців, - посол

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що в поточному році зафіксовано катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах.

"Ми зараз маємо катастрофічно великий відсоток відмов українцям у канадських візах. Критично великий відсоток відмов. Якщо в минулому році кількість відмов зменшилася і дійшла до 24%, то в цьому році в першому кварталі ми мали 34% відмов українцям у канадських візах", - розповів Шевченко, інформує "Цензор.НЕТ".

Причиною цього, на думку Шевченка, є застаріла система оцінки українців і міграційних ризиків. При цьому чиновник сподівається, що безвізовий режим з Європейським Союзом підштовхне канадську владу до її переосмислення.

"Тут треба сказати прямо: звичайно, це повне право Канади і канадського уряду визначати, якім чином будувати свою міграційну і візову політику. Ми поважаємо ці правила. Мені здається, що ми є свідками трошки застарілої оцінки українців і міграційних ризиків, пов’язаних з Україною. І мені здається, що безвізовий режим з Європейським союзом повинен підштовхнути наших канадських друзів до того, щоб переосмислити цю історію. Україна зараз не входить в число країн з найвищими міграційними ризиками.

Українські громадяни, які працюють тут, в Канаді, або наші молоді люди, які приїзжають на навчання, - мені здається, вони показують дуже хороший приклад законослухняної поведінки. І вони на хорошому рахунку – і українські студенти, і українські працівники. Приклад Європейського союзу показує, що насправді ми готові до дуже зрілих безвізових стосунків із західним світом. І я думаю, що багато хто стежив за статистикою і цифрами після запровадження безвізового режиму. І ми бачимо, що кількість відмов українцям у перетині кордону є мізерною. Ми не бачимо такої статистики, яка б поставила під сумнів правильність цього шляху", - резюмував посол.

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Нагадаємо, що 200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом від початку його дії.