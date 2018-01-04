У 2017 році Михайло Добкін отримав понад 5,7 млн грн доходу

Депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін подав декларацію про доходи за 2017 рік.

Серед цінних речей, які належать депутату, у декларації вказано годинники Rolex, IWC, Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, A. Lange & Sohne, Audemars Piguet, Buben & Zorweg.

Серед творів мистецтва – п'яти бронзових статуеток, 12 ікон, лампади, набір ключок для гольфу Honma, 13 найменуваннях антикварних видань, два комплекти меблів, антикварний посуд, настільна лампа Tiffany & Co (1920-ті), п'яти картин Васильківського, три картини Волошинова, по дві картини Левченко, Ткаченко та Герасимова, по одній картині Функе, Беркоса, Боголюбова, Шрейдера, Алісова, Глущенка, Детайля, Лейболда, три малюнки олівцем Самокіша, п'ять картин "невідомого художника".

Михайло Добкін має рушниці Holland & Holland, Cosmi, МЦ10901, МЦ10912, два J. Koschat і Johan Fanzoj, 11 карабінів (три Petter Hofer, Krieghoff, два Prechtl, Mannlicher, Karl Hauptmann, Christensen Arms, Holland & Holland, Blaserr K95), мисливські ножі.

Щодо алкоголю, то і тут є чималий запас – загалом 1633 найменування колекції вин, коньяків, віскі та інших алкогольних напоїв. Для їх зберігання у родини навіть є винний погріб на 195,4 квадратних метра у Харкові.

Варто зазначити, що у 2017 році Михайло Добкін отримав понад 5,7 мільйона гривень доходу, і зарплата народного депутата заледве становила 200 тисяч гривень. Ще 253 тисячі гривень – це відшкодування витрат на депутатську діяльність. 192 тисячі гривень – стипендія почесного громадянина Харкова, понад 3,8 мільйона гривень – кредитні кошти, 118 гривень – відсотки. Михайло Добкін заробив 750 тисяч гривень від продажу нерухомого майна та отримав більш як 701 тисячу гривень спадщини після смерті батька Марка Добкіна. Ще 9700 гривень вказані в декларації як "додаткове благо".

Окрім того, Добкін зберігає у сейфах банків 2 мільйони гривень, 300 тисяч доларів та 300 тисяч євро. Значно менші суми – на рахунках: майже 28,5 тисяч гривень, 59 доларів та лиш 18 євро. Ще він задекларував 350 тисяч гривень як "кошти, позичені третім особам". У той же час фінансові зобов'язання Михайла Добкіна складають в загальній сумі понад 4,3 мільйона гривень.

Щодо нерухомості, то у Михайла Добкіна не виявилося свого житла. Його дружина Алла має дві квартири в Києві по 79 квадратних метрів, ділянку майже в 6,2 гектара в Зарічному на Харківщині, паркомісце в Харкові. У 2017-му вона стала власницею ділянки в 83 квадратних метра в Харкові. Окрім того у користуванні Добкіних земельна ділянка майже 1,7 гектара, два будинки (1136,9 і 127,6 квадратних метра) та винний льох (195,4 квадратного метра) в Харкові.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.