ПОЛІТИКА НОВИНИУ 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2017 році найбільше біженців прийняли Німеччина, Австрія і Швеція
Найбільше рішень про надання притулку було прийнято щодо сирійців
Фото: lagauchematuer.fr
Ккількість рішень про надання статусу біженця знизилася на 25% у порівнянні з 2016 роком, повідомляє Євростат.
Найбільше рішень про надання притулку було прийнято щодо сирійців (175 800 чоловік або 33%), на другому місці громадяни Афганістану (100 700 осіб або 19%), на третьому - іракці (64 300 осіб або 12%).
Понад 70% сирійців отримали притулок в Німеччині (124 800 чоловік). У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.
Нагадаємо, що в рамках програми Єврокомісії з переселення біженців, які потребують особливого захисту, Німеччина прийме 10 тисяч осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 04 2018 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее