У 2017 році найбільше біженців прийняли Німеччина, Австрія і Швеція

Найбільше рішень про надання притулку було прийнято щодо сирійців

У 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців.

Ккількість рішень про надання статусу біженця знизилася на 25% у порівнянні з 2016 роком, повідомляє Євростат.

Найбільше рішень про надання притулку було прийнято щодо сирійців (175 800 чоловік або 33%), на другому місці громадяни Афганістану (100 700 осіб або 19%), на третьому - іракці (64 300 осіб або 12%).

Понад 70% сирійців отримали притулок в Німеччині (124 800 чоловік). У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.

Нагадаємо, що в рамках програми Єврокомісії з переселення біженців, які потребують особливого захисту, Німеччина прийме 10 тисяч осіб.