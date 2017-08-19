У 2017 році Німеччина видала українцям майже дві тисячі "блакитних карт"

"Блакитні картки" видають фахівцям, які мають трудовий контракт з компаніями на території ЄС

У 2017 році Німеччина видала дозвіл на проживання 1942 українцям. Про це повідомляє економічний тижневик WirtschaftsWoche з посиланням на дані Федерального відомства з міграції та біженців (BAMF).

Вид на проживання і роботу для висококваліфікованих іноземців з так званих "третіх країн" називається "блакитна карта" (Blue Card). Її ввели в 2012 році на рівні ЄС. З тих пір такі документи в Німеччині отримали більше 62 тисяч іноземців, - повідомляє Deutsche Welle.

"Блакитні картки" видають фахівцям, які мають трудовий контракт з компаніями на території ЄС.

Станом на середину 2017 року найбільше "блакитних карт" отримали індійці (8212), китайці (3217), росіяни (2901), українці (1942) і громадяни США (1560). Німеччина видає близько 85 відсотків усіх Blue Cards в ЄС.

Серед передумов для отримання "блакитної карти" в Німеччині - закінчена вища освіта та заробітна плата на рівні не менше 50 800 євро в рік з урахуванням податків.

Для фахівців природничих спеціальностей, інженерів, лікарів та фахівців з інформаційних технологій для отримання цієї посвідки на проживання вистачить 39 624 євро річного заробітку.

Зазначимо, 710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.