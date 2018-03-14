У 2017 році обсяг перерахувань українців з Польщі зріс майже в півтора рази

Обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.

Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень",- зазначив дипломат.

"Звичайно, що це ніяка не благодійність – це гроші, які зароблені цими людьми, але Польща дала можливість заробити ці гроші",- додав Бартош Ціхоцькій.

Нагадаємо, що впродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.