CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОбсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2017 році обсяг перерахувань українців з Польщі зріс майже в півтора рази
Українські робітники перерахували з Польщі 16 млрд злотих
Фото: From-ua.com
Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій, повідомляє "Європейська правда".
"Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень",- зазначив дипломат.
"Звичайно, що це ніяка не благодійність – це гроші, які зароблені цими людьми, але Польща дала можливість заробити ці гроші",- додав Бартош Ціхоцькій.
Нагадаємо, що впродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.
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14 03 2018 21:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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