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У 2017 році обсяг перерахувань українців з Польщі зріс майже в півтора рази

Українські робітники перерахували з Польщі 16 млрд злотих
Обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.
У 2017 році обсяг перерахувань українців з Польщі зріс майже в півтора рази Фото: From-ua.com

Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій,  повідомляє "Європейська правда".

"Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень",- зазначив дипломат.

"Звичайно, що це ніяка не благодійність – це гроші, які зароблені цими людьми, але Польща дала можливість заробити ці гроші",- додав Бартош Ціхоцькій.

Нагадаємо, що впродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.

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14 03 2018 21:53
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