У 2017 році "Ощадбанк" вже закрив 120 відділень

Державний "Ощадбанк" лідер за кількістю відділень в Україні, в січні-березні закрив 120 структурних підрозділів.

За станом на 1 квітня, мережа банку налічувала 3,528 тис підрозділів. Всього кількість відділень українських банків у першому кварталі скоротилася на 305 одиниць, повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, неплатоспроможні "Платинум Банк", який володів 69 відділеннями, і банк "Народний капітал" – 47 відділень, помітно скоротили філіальну мережу "Правекс-Банк" – на 35, до 62 відділень, "Універсал Банк" – на 14, до 26 відділень, і "Айбокс Банк" (всі Київ) – на 10 відділень, до 48.

Найбільш активними в розвитку мереж були "Кредит Оптима Банк" (Київ) – що додав до двох чинним відділенням ще 17, "ПриватБанк" (Дніпро) – розширив мережу на сім відділень, до 2,247 тис., і "Акцентбанк" (Київ) – на шість відділень, до 200 одиниць.

За станом на 1 квітня 2017 року кількість відділень українських банків становила 10,011 тис.

Нагадаємо, що "Ощадбанк" з 29 березня ввів комісію за оплату комунальних послуг у касах.