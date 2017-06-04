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У 2017 році "Ощадбанк" вже закрив 120 відділень

Станом на 1 квітня 2017 року кількість відділень українських банків становила 10,011 тис
Державний "Ощадбанк" лідер за кількістю відділень в Україні, в січні-березні закрив 120 структурних підрозділів.
У 2017 році "Ощадбанк" вже закрив 120 відділень Фото: forbes.ua

За станом на 1 квітня, мережа банку налічувала 3,528 тис підрозділів. Всього кількість відділень українських банків у першому кварталі скоротилася на 305 одиниць, повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, неплатоспроможні "Платинум Банк", який володів 69 відділеннями, і банк "Народний капітал" – 47 відділень, помітно скоротили філіальну мережу "Правекс-Банк" – на 35, до 62 відділень, "Універсал Банк" – на 14, до 26 відділень, і "Айбокс Банк" (всі Київ) – на 10 відділень, до 48.

Найбільш активними в розвитку мереж були "Кредит Оптима Банк" (Київ) – що додав до двох чинним відділенням ще 17, "ПриватБанк" (Дніпро) – розширив мережу на сім відділень, до 2,247 тис., і "Акцентбанк" (Київ) – на шість відділень, до 200 одиниць.

За станом на 1 квітня 2017 року кількість відділень українських банків становила 10,011 тис.

Нагадаємо, що "Ощадбанк" з 29 березня ввів комісію за оплату комунальних послуг у касах.

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06 04 2017 14:40
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