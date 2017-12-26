У 2017 році під час масових заходів було травмовано 1,4 тис правоохоронців, - Князєв

Керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що з початку поточного року в ході масових акцій в Україні постраждали 1,4 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.

За його словами, всього з початку року в Україні відбулося 72 тис. масових заходів, в яких взяли участь 28 млн громадян.

"На жаль, ми констатуємо, що понад 700 таких заходів проходили з зіткненнями, під час яких постраждали як учасники акцій, так і поліцейські. Під час кількох останніх таких заходів було травмовано 62 співробітника поліції і 8 протестувальників. Загалом з початку року при забезпеченні публічного порядку травмовано 1443 співробітники поліції і Нацгвардії, різні ступені тяжкості, від легких до середніх або тяжких тілесних ушкоджень", - сказав Князєв в ході прес-конференції за підсумками роботи за рік, яку транслював телеканал "112 Україна".

Глава НПУ зазначив, що в поточному році розпочали роботи новостворені підрозділи тактичної поліції і поліції комунікації, офіцери яких відвідували кожний захід та вели роботу з його активними учасниками або організаторами. Роботу цих підрозділів Князєв назвав ефективною, "хоча і не без недоліків".

Нагадаємо, що Національна поліція отримала від місії Європейського Союзу з правоохоронної підтримки 30 автомобілів для груп швидкого реагування.