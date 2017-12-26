Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У 2017 році під час масових заходів було травмовано 1,4 тис правоохоронців, - Князєв

Усього з початку року в Україні відбулося 72 тис. масових заходів
Керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що з початку поточного року в ході масових акцій в Україні постраждали 1,4 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.
У 2017 році під час масових заходів було травмовано 1,4 тис правоохоронців, - Князєв Сергій Князєв. Фото: pmg.ua

За його словами, всього з початку року в Україні відбулося 72 тис. масових заходів, в яких взяли участь 28 млн громадян.

"На жаль, ми констатуємо, що понад 700 таких заходів проходили з зіткненнями, під час яких постраждали як учасники акцій, так і поліцейські. Під час кількох останніх таких заходів було травмовано 62 співробітника поліції і 8 протестувальників. Загалом з початку року при забезпеченні публічного порядку травмовано 1443 співробітники поліції і Нацгвардії, різні ступені тяжкості, від легких до середніх або тяжких тілесних ушкоджень", - сказав Князєв в ході прес-конференції за підсумками роботи за рік, яку транслював телеканал "112 Україна".

Глава НПУ зазначив, що в поточному році розпочали роботи новостворені підрозділи тактичної поліції і поліції комунікації, офіцери яких відвідували кожний захід та вели роботу з його активними учасниками або організаторами. Роботу цих підрозділів Князєв назвав ефективною, "хоча і не без недоліків".

Нагадаємо, що Національна поліція отримала від місії Європейського Союзу з правоохоронної підтримки 30 автомобілів для груп швидкого реагування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2017 13:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.