У 2017 році "Райффайзен Банк Аваль" заробив понад мільярд гривень прибутку

Прибутковість може бути викликана розформуванням резервів під кредити і заборгованість клієнтів

"Райффайзен Банк Аваль" заробив в січні-лютому 2017 року прибуток в розмірі 1,05 млрд гривень - рентабельність статутного капіталу становила 17%.

У січні банк заробив 713,317 млн гривень, а в лютому - 336,562 млн гривень, йдеться в оперативних даних Асоціації українських банків, повідомляє FinClub.

Висока прибутковість може бути викликана розформуванням резервів під кредити і заборгованість клієнтів - з початку року резерви скоротилися на 3,051 млрд гривень.

Відзначимо, що в минулому році "Райффайзен Банку Аваль" став найприбутковішим українським банком з показником прибутку в 3,82 млрд гривень.

У квітні 2017-го відбудуться річні збори акціонерів, на яких планується направити 3,6 млрд гривень чистого прибутку 2016 року у виплату дивідендів.

У зв'язку з цим акції банку на "Українській біржі" подорожчали з 23 по 30 березня на 42,4%.