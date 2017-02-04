У 2017 році "Райффайзен Банк Аваль" заробив понад мільярд гривень прибутку
У січні банк заробив 713,317 млн гривень, а в лютому - 336,562 млн гривень, йдеться в оперативних даних Асоціації українських банків, повідомляє FinClub.
Висока прибутковість може бути викликана розформуванням резервів під кредити і заборгованість клієнтів - з початку року резерви скоротилися на 3,051 млрд гривень.
Відзначимо, що в минулому році "Райффайзен Банку Аваль" став найприбутковішим українським банком з показником прибутку в 3,82 млрд гривень.
У квітні 2017-го відбудуться річні збори акціонерів, на яких планується направити 3,6 млрд гривень чистого прибутку 2016 року у виплату дивідендів.
У зв'язку з цим акції банку на "Українській біржі" подорожчали з 23 по 30 березня на 42,4%.
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