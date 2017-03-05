У 2017 році Росія збільшила транзит газу через Україну на 23%
За чотири місяці обсяги транспортування газу територією України в Європу зросли на 23% і склали 30,5 млрд.куб.м., повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ"Укртрансгаз".
За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту добовий режим транспортування блакитного палива для європейських споживачів складає 254,3 млн.куб.м.
"Традиційно ПАТ "Укртрансгаз" своєчасно та у повному обсязі виконує заявки контрагентів незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною", - говориться у повідомленні.
Станом на сьогоднішній ранок тиск на російській прикордонній газовимірювальній станції (ГВС) Суджа складає 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм.
"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.
Зазначимо, що порівняння обсягів спожитого газу в опалювальні сезони 2012-2013 рр. і 2016-2017 рр. дозволяє стверджувати, що споживання газу в Україні скоротилося майже на 16,5 млрд куб. м.
Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" планують суттєво знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" у 2019 році.
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