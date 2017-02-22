У 2017 році Україна витратить 9 млрд грн на розробку і закупівлю нового озброєння, - Порошенко

Україна в 2017 році має намір витратити 9 мільярдів гривень на розробку і закупівлю нового озброєння.

"Цього року на розробку і закупівлю нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки передбачено виділити близько 9 мільярдів гривень. Україна ніколи цього не робила. І завдання вам, товаришу міністр оборони, іншим керівникам силових структур - забезпечити надійний та ефективний контроль за використанням кожної копійки фінансового ресурсу, який в ці важкі часи виділені державою", - повідомив президент України Петро Порошенко в ході оперативної наради керівного складу Збройних Сил, інформує прес-служба Президента.

За словами Порошенка, заявлені кошти невеликі порівняно зі світовими оборонними замовленнями, але і вони відчутні для бюджету та платників податків нашої країни.

Голова держави підкреслив, що зараз перед збройними силами стоять важливі завдання, серед яких відновлення надійної системи протиповітряної оборони, створення потужного ракетного щита України, нарощування бойового потенціалу авіації, артилерії, виробництво боєприпасів, розвиток систем телекомунікацій, автоматизованих систем управління військами і розвідки.

Крім того, потрібно продовжити і прискорити реформу продовольчого забезпечення і завершити перехід на нову систему харчування всієї армії не пізніше 2019 року.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов пообіцяв постійно стежити за грошовим забезпеченням військовослужбовців та посилювати спроможність армії.