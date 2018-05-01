У 2017 році Україна збільшила експорт кондитерських виробів на 10%

Україна у 2017 році експортувала 240,913 тис. тонн кондитерських виробів, що на 10% більше, ніж минулого року.

У грошовому виразі експорт кондитерської продукції збільшився на 15,6%, до $404,7 млн порівняно з 2016 роком, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державну фіскальну службу.

Зокрема, Україна наростила постачання за кордон кондвиробів без умісту какао на 2,5%, до 79,385 тис. тонн, шоколаду на 4,2% (до 61,01 тис. тонн), хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів - на 20,5% (до 100,55 тис. тонн).

Основними покупцями української продукції були Казахстан, Білорусь, Молдова, Польща, Грузія та ін.

Імпорт кондвиробів в Україну в 2017 році також збільшився на 36%, до 46,76 тис. тонн, у грошовому виразі - на 37%, до $168,43 млн порівняно з попереднім роком.

Основними постачальниками в Україну стали Польща, Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Болгарія та ін.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня почали діяти обов'язкові вимоги Євросоюзу до виробів з какао та шоколаду, що мають забезпечити дотримання європейських стандартів у галузі безпечності та якості продуктів харчування.