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У 2017 році українці отримали з-за кордону майже $2 млрд

Обсяг переказів з України склав всього 207 млн ​​доларів
Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів.
У 2017 році українці отримали з-за кордону майже $2 млрд Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Цей показник у вісім разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн ​​доларів, йдеться в даних Національного банку, передає УНІАН.

Обсяг переказів в межах України за дев'ять місяців становив 3,18 млрд доларів.

Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і сім - нерезидентами.

Нагадаємо, що в 2016 році українці переказали з Німеччини до України 56 мільйонів євро – це найвищий показник за останні п’ять років.

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15 11 2017 15:57
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