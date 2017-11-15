У 2017 році українці отримали з-за кордону майже $2 млрд

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів.

Цей показник у вісім разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн ​​доларів, йдеться в даних Національного банку, передає УНІАН.

Обсяг переказів в межах України за дев'ять місяців становив 3,18 млрд доларів.

Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і сім - нерезидентами.

Нагадаємо, що в 2016 році українці переказали з Німеччини до України 56 мільйонів євро – це найвищий показник за останні п’ять років.