БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОбсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів в січні-вересні становив 1,747 мільярда доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2017 році українці отримали з-за кордону майже $2 млрд
Обсяг переказів з України склав всього 207 млн доларів
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Цей показник у вісім разів перевищує обсяг переказів з країни за цей період в обсязі 207 млн доларів, йдеться в даних Національного банку, передає УНІАН.
Обсяг переказів в межах України за дев'ять місяців становив 3,18 млрд доларів.
Нацбанк зазначив, що за цей період на території країни надавали послуги 34 системи переказу коштів, в тому числі 27 створених резидентами і сім - нерезидентами.
Нагадаємо, що в 2016 році українці переказали з Німеччини до України 56 мільйонів євро – це найвищий показник за останні п’ять років.
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