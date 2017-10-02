У 2017 році українці зможуть їздити до Туреччини за внутрішніми паспортами

Україна з Туреччиною введуть можливість взаємних поїздок для своїх громадян без закордонних паспортів.

"У нас є безвізовий режим, але в майбутньому громадяни України і громадяни Туреччини можуть відвідувати наші країни, вже не використовуючи паспорти, а за внутрішніми документами", – сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, Чавушоглу зазначив, що такий режим між Україною і Туреччиною може бути введений вже до літа 2017 року

"Ми завершили підготовчий етап. Думаю, що до туристичного сезону він запрацює", – сказав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.