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У 2017 році українці зможуть їздити до Туреччини за внутрішніми паспортами

Система повинна запрацювати до туристичного сезону влітку
Україна з Туреччиною введуть можливість взаємних поїздок для своїх громадян без закордонних паспортів.
У 2017 році українці зможуть їздити до Туреччини за внутрішніми паспортами Фото: galychankaif.com.ua

"У нас є безвізовий режим, але в майбутньому громадяни України і громадяни Туреччини можуть відвідувати наші країни, вже не використовуючи паспорти, а за внутрішніми документами", – сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У свою чергу, Чавушоглу зазначив, що такий режим між Україною і Туреччиною може бути введений вже до літа 2017 року

"Ми завершили підготовчий етап. Думаю, що до туристичного сезону він запрацює", – сказав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

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10 02 2017 14:59
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