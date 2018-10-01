У 2017 році в Німеччині істотно зріс попит на лікувальну коноплю

Законопроект передбачав, що отримувати медикаменти, вироблені з використанням канабісу, будуть менше 700 осіб щорічно

У Німеччині все більше пацієнтів отримують рецепти на купівлю препаратів з вмістом конопель.

За 10 місяців 2017 року трьом найбільшим в країні касам обов'язкового медичного страхування надійшли 13 тисяч запитів на покриття відповідних витрат. Це більше, ніж очікувалося, пише Deutsche Welle.

Каси медстрахування AOK, TK і Barmer задовольнили 62-64% всіх запитів. До того, як канабіс дозволили використовувати як лікарський засіб, це було можливо лише у виняткових випадках, такі дозволи мали лише близько 1000 чоловік.

Законопроект, який дозволяв важкохворим пацієнтам отримувати в аптеці за рецептом лікаря медикаменти, вироблені з використанням канабісу, передбачав, що тих, кому це потрібно, буде менше 700 осіб щорічно.

Нагадаємо, що в Польщі з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.

Додамо, що данський парламент дозволив використовувати медичний канабіс для пацієнтів з низкою захворювань.