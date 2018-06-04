У 2017 році в Польщі зареєстровано 39 нападів на українців

У новому році звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило

Протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.

"Правоохоронні органи Польщі повідомили Посольство України в РП, що протягом 2017 р. поліція зареєструвала 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості", - заявили в посольстві України в Республіці Польща, передає УНН.

Водночас, протягом січня-березня 2018 року до посольства звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило. Від польських компетентних органів інформація про побиття українців не надсилалася.