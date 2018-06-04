Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У 2017 році в Польщі зареєстровано 39 нападів на українців

У новому році звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило
Протягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.
У 2017 році в Польщі зареєстровано 39 нападів на українців Фото: з вільних джерел

"Правоохоронні органи Польщі повідомили Посольство України в РП, що протягом 2017 р. поліція зареєструвала 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості", - заявили в посольстві України в Республіці Польща, передає УНН.

Водночас, протягом січня-березня 2018 року до посольства звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило. Від польських компетентних органів інформація про побиття українців не надсилалася.

Нагадаємо, у Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2018 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.