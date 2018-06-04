CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом 2017 року у Польщі правоохоронці зареєстрували 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2017 році в Польщі зареєстровано 39 нападів на українців
У новому році звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило
Фото: з вільних джерел
"Правоохоронні органи Польщі повідомили Посольство України в РП, що протягом 2017 р. поліція зареєструвала 39 випадків нападів на громадян України на ґрунті національної нетерпимості", - заявили в посольстві України в Республіці Польща, передає УНН.
Водночас, протягом січня-березня 2018 року до посольства звернень від громадян України, на яких було здійснено напад за національною ознакою, не надходило. Від польських компетентних органів інформація про побиття українців не надсилалася.
Нагадаємо, у Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.
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06 04 2018 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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