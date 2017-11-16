Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У 2017 році в Україні викрали 294 автомобілі на "єврономерах"

Жодного автомобіля з іноземною реєстрацією не було викрадено у Сумській та Херсонській областях
Національна поліція констатує 294 випадки незаконного заволодіння транспортними засобами з іноземною реєстрацією на території України за 10 місяців 2017 року.
У 2017 році в Україні викрали 294 автомобілі на "єврономерах" Фото: з вільних джерел

Найбільша кількість викрадених автомобілів з іноземною реєстрацією у Києві (64), Одеській області (47) та Львівській області (30), йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських Новин".


Фото: ukranews.com

У Волинській області у зазначений період викрали 27 автомобілів з іноземною реєстрацією, Рівненській - 23, в Закарпатській та Київській - по 12, Черкаській - 10, у Полтавській та Харківській - по 9, у Вінницькій та Хмельницькій - по 7, Дніпропетровській - 6, Житомирській, Запорізькій та Чернівецькій - по 5, у Тернопільській та Чернігівській - по 4, у Донецькій, Івано-Франківській та Кіровоградській - по 2, в Луганській та Миколаївській - по 1.

Читайте також: Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Жодного автомобіля з іноземною реєстрацією не було викрадено у Сумській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ та Toyota.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2017 10:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.