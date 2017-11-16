У 2017 році в Україні викрали 294 автомобілі на "єврономерах"

Жодного автомобіля з іноземною реєстрацією не було викрадено у Сумській та Херсонській областях

Національна поліція констатує 294 випадки незаконного заволодіння транспортними засобами з іноземною реєстрацією на території України за 10 місяців 2017 року.

Найбільша кількість викрадених автомобілів з іноземною реєстрацією у Києві (64), Одеській області (47) та Львівській області (30), йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Українських Новин".



Фото: ukranews.com

У Волинській області у зазначений період викрали 27 автомобілів з іноземною реєстрацією, Рівненській - 23, в Закарпатській та Київській - по 12, Черкаській - 10, у Полтавській та Харківській - по 9, у Вінницькій та Хмельницькій - по 7, Дніпропетровській - 6, Житомирській, Запорізькій та Чернівецькій - по 5, у Тернопільській та Чернігівській - по 4, у Донецькій, Івано-Франківській та Кіровоградській - по 2, в Луганській та Миколаївській - по 1.

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Жодного автомобіля з іноземною реєстрацією не було викрадено у Сумській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ та Toyota.