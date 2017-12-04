У 2017 році в зоні АТО загинули 69 військових, – Порошенко
Відповідну заяву зробив Президент Петро Порошенко, відвідуючи одну з танкових бригад під час робочої поїздки в Луганську область, інформує прес-служба глави держави.
Всього ж за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2652 воїна з усіх силових відомств - Збройних Сил України, Служби безпеки, Національної гвардії, прикордонників, Національної поліції та інших.
Раніше Генштаб повідомляв, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
Впродовж минулого року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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