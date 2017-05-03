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У 2017 році від обстрілів бойовиків на Донбасі загинули 20 осіб, - ООН

В результаті обстрілів часто пошкоджуються будинки і життєво важливі об'єкти інфраструктури
Організація Об'єднаних Націй констатує, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранений під час конфлікту на Донбасі.
У 2017 році від обстрілів бойовиків на Донбасі загинули 20 осіб, - ООН Фото: 24tv.ua

"З початку року УВКПЛ (Управління верховного комісара ООН з прав людини) підтвердило 111 жертв серед цивільного населення (20 смертей і 91 поранених), в порівнянні з 51 в листопаді-грудні 2016 року", - йдеться в доповіді Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), пише LB.ua.

Відзначається, що більшість мирних жителів постраждали в результаті обстрілу з танків, артилерії або систем залпового вогню.

Крім того, в доповіді наголошується, що в результаті обстрілу часто пошкоджуються будинки, життєво важливі об'єкти інфраструктури, школи, медичні установи.

Також в звіті наголошується, що всього з 2014 року через конфлікт на Донбасі загинуло приблизно 2000 мирних жителів, ще 6-7 тисяч було поранено.

При цьому в УВКПЛ наголосили, що реальне число жертв може бути більшим.

Нагадаємо, у лютому моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт про випадки сексуального насильства в Україні, пов'язані з війною на Донбасі та анексією Криму.

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05 03 2017 15:06
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