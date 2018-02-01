У 2017 році викрили більше 300 бойовиків - поліція Донеччини

Більшість з них були виявлені у звільнених містах - Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку

У поліції Донеччини розповіли, що у минулому році викрили більше 300 бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Всього в 2017 році поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 – встановлений та оголошений в розшук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень поліція оголосила про підозри у "створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" десяти бойовикам.

"Більшість з них були виявлені у звільнених містах - Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку. А двоє, мешканці окупованих Донецька та Макіївки, були затримані під час перевірки на контрольно-пропускному пункті під час спроби перетину лінії розмежування", - розповіли у відомстві.

Всім десяти бойовикам оголошено про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, прокуратура Запорізької області направила до суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання з шести осіб, четверо з яких - співробітники поліції. Їх звинувачують у розбійному нападі на місцевих жителів з метою грабежу.