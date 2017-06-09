У 2017 році запити від Грузії про видачу Саакашвілі не надходили, - ГПУ

У 2014 і 2015 роках в ГПУ отримували від грузинської сторони клопотання про розшук, взяття під варту і видачу Саакашвілі

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що в 2017 році запити від компетентних органів Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі не надходили.

Водночас в Генпрокуратурі зазначають, що в 2014 і 2015 роках отримували від грузинської сторони клопотання про розшук, взяття під варту і видачу Саакашвілі, інформує "Радіо Свобода".

Зазначається, що за результатами перевірки наприкінці березня 2015 року було вирішено відмовити у видачі Саакашвілі.

Раніше у Міністерстві юстиції заявили, що отримали запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі.

Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.