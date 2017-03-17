У 2017 році зросло фінансування освіти, - Гриневич

Зокрема, обсяг освітньої субвенції цього року на 2,8 млрд перевищує суму у минулому році

Фінансування освіти у 2017 році у порівнянні із минулим зросло - зокрема, обсяг освітньої субвенції на 2,8 млрд грн.

"Як змінилося фінансування у 2017 році? Фінансування зросло. Зокрема, обсяг освітньої субвенції зараз становить понад 52,5 млрд грн, це на 2,8 млрд грн більше, ніж 2016 року. Також передбачена урядом додаткова дотація у сумі майже 15 млрд грн на освіту, медицину і культуру. Ми очікуємо, що орієнтовно з цієї дотації близько 8 млрд грн – це освіта, яка має допомогти місцевим бюджетам справитися з тими повноваженнями і навантаженням, які вони мають у сфері освіти", - повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час Години запитань до уряду 17 березня, інформує "112 Україна".

Окрім того, вона розповіла про те, яким чином буде розподілено залишки освітньої субвенції минулого року.

"Крім того, передбачено з залишків освітньої субвенції минулого року цільові кошти для розвитку матеріально-технічної бази, капітальних ремонтів сфери освіти. Зокрема, 30 млн. грн для об’єднаних територіальних громад. Крім того, 300 млн. грн для закупівлі природничо-математичних кабінетів, тому що природничо-математична освіта для нас є пріоритетом у сфері загальної і середньої освіти. А також 200 млн. грн на засадах співфінансування 70 на 30 на шкільні автобуси", - зазначила Гриневич.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд гривень освітньої субвенції на фінансування українських шкіл.