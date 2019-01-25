У 2018 році 101 депутат отримав 9 млн грн компенсації на закордонні відрядження

У 2018 році 101 депутат Верховної Ради отримав компенсацію з державного бюджету в сумі 9 млн гривень за закордонні відрядження.

Спікер парламенту Андрій Парубій отримав 460 тис. гривень компенсації, а його перший заступник Ірина Геращенко - 368 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит "Українських новин".

У 2018 році Парубій у рамках відряджень відвідував Молдову, Литву, Грузію, Великобританію, США, Францію, Бельгію і Південну Корею.

З фракції "Блок Петра Порошенка" компенсацію з держбюджету отримали, зокрема, голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (465 тис. гривень) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (301 тис. гривень).

З фракції "Народний фронт" компенсацію було виплачено, зокрема, депутатам Леоніду Ємцю (596 тис. гривень) і Георгію Логвинському (260 тис. гривень).

У "Всеукраїнському об'єднанні "Батьківщина" компенсацію було виплачено, зокрема, депутатові Сергію Власенку (297 тис. гривень) та заступнику голови фракції Сергію Соболєву (314 тис. гривень).

Олена Сотник з "Об'єднання "Самопоміч" отримала 664 тис. гривень компенсації за закордонні відрядження.

Нагадаємо, що більше половини депутатів Верховної Ради за 2018 рік отримали 24,7 млн гривень компенсації вартості проїзду по Україні.