У 2018 році 101 депутат отримав 9 млн грн компенсації на закордонні відрядження
Спікер парламенту Андрій Парубій отримав 460 тис. гривень компенсації, а його перший заступник Ірина Геращенко - 368 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату Ради на запит "Українських новин".
У 2018 році Парубій у рамках відряджень відвідував Молдову, Литву, Грузію, Великобританію, США, Францію, Бельгію і Південну Корею.
З фракції "Блок Петра Порошенка" компенсацію з держбюджету отримали, зокрема, голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (465 тис. гривень) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (301 тис. гривень).
З фракції "Народний фронт" компенсацію було виплачено, зокрема, депутатам Леоніду Ємцю (596 тис. гривень) і Георгію Логвинському (260 тис. гривень).
У "Всеукраїнському об'єднанні "Батьківщина" компенсацію було виплачено, зокрема, депутатові Сергію Власенку (297 тис. гривень) та заступнику голови фракції Сергію Соболєву (314 тис. гривень).
Олена Сотник з "Об'єднання "Самопоміч" отримала 664 тис. гривень компенсації за закордонні відрядження.
Нагадаємо, що більше половини депутатів Верховної Ради за 2018 рік отримали 24,7 млн гривень компенсації вартості проїзду по Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку