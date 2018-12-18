У 2018 році 46 людям в Україні повідомили про підозру у державній зраді

Загалом від початку 2014-го до грудня 2018 року СБУ розслідувала 443 кримінальні провадження про державну зраду стосовно 218 людей

Протягом 2018 року Служба безпеки України розпочала 165 проваджень за статтею "державна зрада" щодо 46 людей, а також 10 кримінальних проваджень за статтею "шпигунство", у яких чотирьом особам повідомили про підозру.

Про це відомство зазначило у відповідь на запит видання "Радіо Свобода".

Загалом від початку 2014-го до грудня 2018 року СБУ розслідувала 443 кримінальні провадження про державну зраду стосовно 218 людей та 35 таких проваджень щодо 13 людей за статтею про шпигунство, заявили у відомстві.

Як зазначає видання, 9 грудня програма "ТСН.Тиждень" опублікувала інтерв’ю з колишнім українським офіцером Сергієм Лазарєвим, якого звинувачують у співпраці з російською військовою розвідкою (ГРУ).

Як поінформували в СБУ у відповідь на запит "Радіо Свобода", Лазарєв засуджений Фастівським міськрайонним судом за статтею "державна зрада".