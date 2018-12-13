У 2018 році до поліції надійшло більше 107 тисяч викликів щодо домашнього насильства

За одинадцять місяців 2018 року до поліції надійшло 107,2 тисячі заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Для порівняння — у 2017 році таких повідомлень було 102,9 тисячі.

Поліція склала 91,4 тисячі (2017 рік — 74,8 тисячі) адміністративних протоколів за фактами вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, повідомили в департаменті превентивної діяльності Національної поліції, інформує Громадське.

Проте за рік існування нового закону "Про запобігання та протидію домашньому насильству" практика застосування термінових заборонних приписів (коли поліція може на місці вирішити, що доступ кривдника до потерпілого варто на якийсь час обмежити — ред.) не запрацювала.

Досі не розроблено умови оцінки ризиків для поліцейських. У відповіді на запит вказано, що їх можна застосовувати тільки після набуття чинності проекту наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України "Про порядок оцінки ризиків вчинення домашнього насильства".

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