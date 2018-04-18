У 2018 році Кабмін виділить на розвиток кіно 1 млрд грн, - Нищук
Для порівняння, уточнив міністр, в 2017 році на вітчизняне кіно було виділено 500 млн гривень, а в 2014 році - лише 25 млн гривень.
"Я вдячний колегам, а також особисто прем'єр-міністру України за визначення пріоритетності цього питання - питання розвитку українського кіно. Зокрема, це стосується і політичної волі на принципове збільшення обсягу фінансування - якщо в 2014 році на кіновиробництво фактично виділено лише 25 млн гривень, то у 2017 - ця сума становила 500 млн гривень, а на 2018 - вже становить рекордний мільярд гривень", - написав міністр у Facebook.
Раніше повідомлялося, що уряд прийняв рішення про надання додаткових 500 млн гривень на виробництво кінопродукції в Україні.
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