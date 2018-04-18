Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У 2018 році Кабмін виділить на розвиток кіно 1 млрд грн, - Нищук

Це найбільше фінансування українського кіновиробництва
Міністр культури Євген Нищук повідомив, що Кабмін України в 2018 році виділить на розвиток кінематографу 1 мільярд гривень.
У 2018 році Кабмін виділить на розвиток кіно 1 млрд грн, - Нищук Євген Нищук. Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Для порівняння, уточнив міністр, в 2017 році на вітчизняне кіно було виділено 500 млн гривень, а в 2014 році - лише 25 млн гривень.

"Я вдячний колегам, а також особисто прем'єр-міністру України за визначення пріоритетності цього питання - питання розвитку українського кіно. Зокрема, це стосується і політичної волі на принципове збільшення обсягу фінансування - якщо в 2014 році на кіновиробництво фактично виділено лише 25 млн гривень, то у 2017 - ця сума становила 500 млн гривень, а на 2018 - вже становить рекордний мільярд гривень", - написав міністр у Facebook.

Раніше повідомлялося, що уряд прийняв рішення про надання додаткових 500 млн гривень на виробництво кінопродукції в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 04 2018 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.