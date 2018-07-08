У 2018 році кількість ДТП на українських автошляхах скоротилася на 10%, - МВС

За сім місяців 2018 року в Україні була зареєстрована 81 тисяча ДТП.

"В Україні протягом семи місяців 2018 року зареєстровано 81 006 ДТП, що на 10% менше ніж у 2017 році. З них 12 090 ДТП з постраждалими (на 16% менше), в яких загинуло 1545 осіб та 15 647 осіб травмовано, що на 8,5% та 16,5% менше за показник попереднього року", - заявив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає прес-служба МВС у Facebook.

Згідно з даними Білошицького, основною причиною ДТП є перевищення безпечної швидкості - близько 34% усіх пригод сталися саме зчерез порушення швидкісного режиму. Ще 20% ДТП сталися через порушення правил маневрування, 8% - порушення правил проїзду перехресть. Винуватцями ще 8% стали пішоходи, які порушують правила дорожнього руху. Далі за списком - недотримання дистанції (7%), порушення правил проїзду пішохідних переходів (7%), керування автомобілем у нетверезому стані (4%).

"На сьогодні для забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах України заступає 540 екіпажів патрульної поліції", - підкреслив Білошицький.

Заступник голови МВС Сергій Яровий в свою чергу підкреслив, що ключовим елементом забезпечення безпеки на автомобільних дорогах є профілактична робота у співпраці з місцевою владою.

"Питання безпеки дорожнього руху принципово важливе. Ми бачимо, що відбувається в нас останнім часом на дорогах. Ми повинні не лише виконувати свою пряму роботу по профілактиці безпеки, але і працювати на випередження ‑ чути зворотну реакцію керівників на місцях, на 100% володіти оперативною обстановкою і бути спроможними впливати на стан справ", - заявив він.