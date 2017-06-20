У 2018 році між Україною та Угорщиною відкриють ще один прикордонний перехід
"Сподіваємося, що ми зможемо розвивати прикордонні пункти і відкрити незабаром декілька нових. Найближчим часом заплановано відкриття "Надьгодош - Велика Паладь", сподіваємося, це станеться навесні наступного року", - сказав дипломат під час круглого столу "Угорський фактор у внутрішній політиці України", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Село Велика Паладь розташоване у Виноградівському районі Закарпатської області за 4 км від місця сходження кордонів України, Угорщини та Румунії і за 7 км від траси М26, що веде до пункту пропуску "Дякове - Халмеу" на українсько-румунському кордоні.
За даними Державної прикордонної служби України, на кордоні України та Угорщини працює три міжнародні пункти пропуску: "Чоп (Тиса) - Захонь", "Лужанка - Берегшурань" і "Вилок - Тисабеч".
Нагадаємо, що очільник Закарпатської ОДА заявляє, що в Закарпатській області поблизу угорсько-українського кордону побудують новий контрольний пункт пропуску, що з'єднає угорський автобан М-3 і трасу "Чоп - Київ".
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