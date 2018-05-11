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У 2018 році на лінію "102" звернулися понад три тисячі дітей, – поліція Донеччини

Здебільшого діти повідомляють про бійки, пожежі, сімейні сварки, злочини проти життя та здоров'я людини
За десять місяців 2018 року на лінію поліції "102" звернулися понад 3,3 тисячі дітей.
У 2018 році на лінію "102" звернулися понад три тисячі дітей, – поліція Донеччини Фото: npu.gov.ua

За інформацією правоохоронців, здебільшого діти повідомляють про події, свідками яких стали, – чи то конфлікт, чи бійка або пожежа. Сімейні сварки і злочини проти життя та здоров'я людини поділяють друге місце за кількістю заяв.

Зокрема, як розповіли у Відділі комунікації поліції Донецької області в понеділок, 5 листопада, лише за останні вихідні операторки "102" тричі рятували місцевих дітей від агресії з боку дорослих. У неділю, 4 листопада, у Слов'янську 11-річний хлопець став свідком конфлікту нетверезого батька з сусідом, після чого агресія перейшла на рідних. Дитина зателефонувала в поліцію

"Маленький заявник розповів, що тато часто вживає алкогольні напої, в такі моменти стає страшно. "Мати тримає батька, щоб він не бив нас". Окрім заявника в родині виховується ще двоє маленьких дітей, хлопець виявився найстаршим з братів. Наряд поліції прибув на місце за 10 хв, у цей час кваліфікована співробітниця "102" зуміла заспокоїти хлопця та скорегувала його дії, аби він опинився подалі від дорослої люті", – розповіли в поліції.

Інший дзвінок, вже з Краматорська, надійшов від хлопчик, який кричав у слухавку: "Мене б'є бабуся".

"Дитина майже захлиналася плачем, зв'язок припинився. Передзвонив, дівчині-операторці вдалося дізнатися точну адресу та причину жорстокості рідної людини. З'ясувалося, що школяр не міг правильно виконати домашнє завдання, тому жінка вирішила, що інструментом, який сприятиме скорішому засвоєнню уроків, будуть побої. Конфлікт загострився на стільки, що дитина взяла в руки ніж для самооборони. "Дуже болить голова, таке враження, що вона розбита", – пожалівся крізь сльози хлопець. Батька хлопець не має, а мати, залишивши сина на бабусю, поїхала до друзів. Поки поліцейські поспішали на допомогу, операторка порадила маленькому заявнику відійти на безпечну відстань в іншу кімнату, та чекати там. Допомога прибула на місце за кілька хвилин", – повідомили правоохоронці.

Третій дзвінок надійшов зі Слов'янська. 11-річний хлопець з друзями гуляли парком, шукаючи гарну локацію для відеозйомки, та натрапили на п'яну компанію невідомих. Один з чоловіків почав погрожувати дітям зламати телефон, тому школяр одразу вирішив попросити допомоги у поліції.

"Наряд був біля хлопців вже за 5 хв. Весь цей час зв'язок з дітьми утримувала дівчина-оператор", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Донбасі цього року 28 дітей загинули внаслідок недотримання мінських домовленостей та принципів розведення зброї.

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05 11 2018 21:45
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