У 2018 році понад 52 тисячі українців захворіли на кір, - МОЗ

Від початку року через кір померли 16 людей

В Україні від початку 2018 року на кір захворіли понад 52 тисячі людей, більшість із них - діти.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, загалом у 2018 році на кір захворіли 33 тисячі дітей та 19 349 дорослих, повідомляє "Громадське".

За останній тиждень захворіли 2 870 людей - 1 071 дорослий і 1 799 дітей, що на 8,2% більше, ніж на попередньому тижні.

"Щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - наголосили у відомстві.

У МОЗ зазначили, що найбільший рівень захворюваності в тих регіонах, де найменше охоплення планової вакцинації.

"З початку року найвищі показники захворюваності у Львівській (всього 11 429 людей: 3 228 дорослих і 8 201 дитина), Івано-Франківській (всього 5 420 людей: 1 442 дорослих і 3 978 дітей), Закарпатській (всього 4 621 людина: 962 дорослих і 3 659 дітей), Тернопільській (всього 3 513 людей: 1 200 дорослих і 2 313 дітей), Вінницькій (всього 3 211 людей: 1 116 дорослих і 2 095 дітей) та Чернівецькій (всього 3 182 людини: 1 050 дорослих і 2 132 дитини) областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку року через кір померли 16 людей - 12 дітей і 4 дорослих.

Раніше в Національній медакадемії заявили, що вакцини проти кору для дорослих з'являться у всіх областях України.

Додамо, що за інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.