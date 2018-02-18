У 2018 році ціни будуть стабільнішими, – Гройсман ВІДЕО

Глава уряду підкреслив, що штучний контроль цін – це шлях у нікуди

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у 2018 році ціни будуть більш стабільними, ніж у попередньому, 2017 році.

Про це прем'єр-міністр сказав в ефірі каналу "Україна".

"Яке переді мною стоїть завдання як перед прем'єр-міністром? Я однозначно хотів би зробити так, щоб кожна українська родина, яка живе сьогодні в дуже непростих умовах, отримувала більше, ніж вона отримує... Це зробити за один день неможливо, так само, як побудувати дороги, злітні смуги – неможливо за один день", – зазначив Гройсман.

За словами глави уряду, ціни, зокрема на м'ясо, підвищилися з різних причин.

"Повірте, що ціни зростали і так. І якби навіть ми не піднімали соціальні стандарти... Але я точно знаю, що у 2018 році ціни будуть стабільнішими, ніж вони були у 2017-му", – заявив він.

Гройсман підкреслив, що штучний контроль цін – це шлях у нікуди.

"Я обираю інший шлях – стимулювання зростання галузей економіки та насичення ринку власною продукцією. Відтак ціни будуть стабільними", – зазначив прем'єр.

Окрім того, Гройсман додав, що "у 2018 році середня заробітна плата для українців буде дорівнювати близько 10 тис. грн".

Нагадаємо, за даними Держслужби статистики, у 2017 році споживча інфляція в Україні становила 13,7% і перевищила мету (8% + - 2 п.п.) Національного банку.

За перший місяць 2018 року інфляція в Україні склала 1,5% проти 1% місяцем раніше, в грудні 2017-го.

У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці".