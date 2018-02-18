У 2018 році ціни будуть стабільнішими, – Гройсман ВІДЕО
Про це прем'єр-міністр сказав в ефірі каналу "Україна".
"Яке переді мною стоїть завдання як перед прем'єр-міністром? Я однозначно хотів би зробити так, щоб кожна українська родина, яка живе сьогодні в дуже непростих умовах, отримувала більше, ніж вона отримує... Це зробити за один день неможливо, так само, як побудувати дороги, злітні смуги – неможливо за один день", – зазначив Гройсман.
За словами глави уряду, ціни, зокрема на м'ясо, підвищилися з різних причин.
"Повірте, що ціни зростали і так. І якби навіть ми не піднімали соціальні стандарти... Але я точно знаю, що у 2018 році ціни будуть стабільнішими, ніж вони були у 2017-му", – заявив він.
Гройсман підкреслив, що штучний контроль цін – це шлях у нікуди.
"Я обираю інший шлях – стимулювання зростання галузей економіки та насичення ринку власною продукцією. Відтак ціни будуть стабільними", – зазначив прем'єр.
Окрім того, Гройсман додав, що "у 2018 році середня заробітна плата для українців буде дорівнювати близько 10 тис. грн".
Нагадаємо, за даними Держслужби статистики, у 2017 році споживча інфляція в Україні становила 13,7% і перевищила мету (8% + - 2 п.п.) Національного банку.
За перший місяць 2018 року інфляція в Україні склала 1,5% проти 1% місяцем раніше, в грудні 2017-го.
У квітні відбудеться перше в 2018 році планове підвищення цін на квитки для пасажирів "Укрзалізниці".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків