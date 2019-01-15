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ДФС: у 2018 році українці задекларували на майже 10 млрд грн більше доходів

Кількість декларацій, які українці подали до податкової зменшилась на 14 тисяч
За результатами кампанії з декларування доходів, проведеної у 2018 році, загальна сума доходів, які задекларували українці зросла на 9,9 мільярда гривень та склала 73,1 мільярда гривень.
ДФС: у 2018 році українці задекларували на майже 10 млрд грн більше доходів Фото: zak.sfs.gov.ua

Водночас, кількість декларацій, які українці подали до податкової зменшилась на 14 тисяч.

У ДФС зазначають, що одна мешканка Києва задекларувала рекордний дохід та сплатила за нього 120 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

"Окрім цього, трьома мешканцями м. Києва та Київської області задекларовано та сплачено до бюджету податкові зобов’язання в розмірі від 50 млн грн до 100 млн грн", - зазначають в ДФС.

За даними податківців, найбільше українці добровільно декларували іноземних доходів (8,4 мільярда гривень), доходів від отримання спадку (7,4 мільярда гривень), продажу чи обміну нерухомості (6,1 мільярда гривень) та інших доходів (13,2 мільярда гривень).

Зазначимо, що декларувати свої доходи в Україні зобов'язані представники центральної та місцевої влади, посадовці держустанов, а також особи, що отримують значні доходи від інвестиційної діяльності або у спадок.

У травні 2018 року у ДФС повідомляли, що кількість мільйонерів в Україні збільшилась на 16%.

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15 01 2019 14:16
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