У 2018 році "Укравтодор" почне будівництво бетонних доріг

Міністерство інфраструктури України запланувало на 2018 рік почати три проекти реконструкції доріг, які передбачають цементобетонне покриття на 232 кілометрах. Вони обійдуться приблизно в 8 млрд грн.

Перший проект - реконструкція північного обходу м. Житомир по трасі М-06 Київ - Чоп (22,3 км), пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на засідання транспортного комітету Верховної Ради.

"Планується підвищення категорії дороги до 1б [розширення дороги з 2-х до 4-х смуг, розрахункова інтенсивність руху - 14 тис. авто]. Землевідведення вже зроблено", - повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку й автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури Віктор Сасін.

За словами представника Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Андрія Чабановського, вартість реконструкції становитиме 1 млрд грн. Проект фінансується за рахунок кредиту ЄБРР.

Окрім того, інвестиційний проект реконструкції дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг, а також виконання покриття з цементобетону (137 км), повідомив Сасін. Вартість проекту, за даними "Укравтодору", становить 5,4 млрд грн.

Також на автотрасі Н-11 Кропивницький - Миколаїв передбачається проведення капітального ремонту дороги в межах Миколаївської області (73 км), додав Чабановський. Покриття дороги, згідно з підготовленим проектом - цементобетон. Вартість проекту - 1,6 млрд грн, початок робіт у 2018 році.

Колишній заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, своєю чергою, сказав, що бетонні дороги за результатами 20 років експлуатації виявляються на 40% дешевшими, ніж асфальтні, адже останні потребують капітального ремонту кожні 6-12 років.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") надало перелік доріг, які планують будувати цементобетоном.