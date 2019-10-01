У 2018 році в Україні було 1,7 мільйона безробітних, - Мінсоцполітики

Кількість безробітних в Україні, розрахована за методикою Міжнародної організації праці, протягом 2018 року становила 1,7 мільйона осіб. При цьому менш як 21% з них реєструвалися у державній службі зайнятості.

У Мінсоцполітики повідомляють, що таке явище характерне для більшості країн Європи, адже люди більше схильні покладатися на неформальні контакти, аніж шукати роботу в державній службі зайнятості.

"Ви запитуєте друга або батьків допомогти вам, або, можливо, брат сестри вашого батька знає когось, хто має вакансію. Люди покладаються більше на неформальні зв’язки, ніж на державні служби зайнятості по всій Європі", — повідомила експертка Міжнародної організації праці Валлі Корбанезе, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

За її словами, відповідно до проведеного у 2013 році дослідження уряди країн ЄС витрачали близько 1,5% ВВП на працевлаштування безробітних молодих людей, яких нараховувалось близько 30 мільйонів осіб.

Водночас, у Мінсоцполітики повідомляють, що з 2019 року в Україні почне діяти нова система обслуговування державної служби зайнятості, яка ґрунтуватиметься на індивідуальних потребах своїх клієнтів. Зокрема, там мають з’явитися кар’єрні радники, які працюватимуть з кожним безробітним окремо.