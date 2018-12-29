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У 2018 році в Україні усиновили понад 1,5 тисячі дітей-сиріт, - Мінсоцполітики

"З них: громадянами України - 1221, іноземцями - 326"
За 11 місяців 2018 року в Україні були усиновлені 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 4904 дитини були взяті сім'ями під опіку.
У 2018 році в Україні усиновили понад 1,5 тисячі дітей-сиріт, - Мінсоцполітики Фото: poltava.pl.ua

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує "Громадське".

"За оперативними даними служб у справах дітей, станом на 30 листопада 2018 року в Україні було усиновлено 1547 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України - 1221, іноземцями - 326", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що протягом 9 місяців цього року ще 4904 дитини були влаштовані у сім'ї громадян України під опіку чи піклування.

На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, в Україні на обліку перебуває понад 17 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені. З них понад 12 тисяч перебувають в сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, - ред.) та понад 4,5 тисячі виховуються в державних установах різного типу.

Додамо, що на початку 2018 року президент Порошенко підписав указ про захист сиріт. Відповідно до нього обласним адміністраціям доручено виявляти дітей, що позбавлені батьківської опіки та надавати їм необхідного статусу та догляду.

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29 12 2018 18:38
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