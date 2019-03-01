У 2018 році в Україні встановили майже втричі більше "зелених" електростанцій

Протягом 2018 року в "зелені" електростанції в Україні інвестували близько 730 мільйонів євро

За підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже 3 рази більше, ніж у 2017 році.

Найбільше ввели в експлуатацію нових сонячних електростанцій - на 646 мегаватів. Крім цього, українські родини встановили на дахах своїх будинків сонячних панелей загальною потужністю 70 мегаватів, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Нових вітряків встановили на 68 мегаватів, ще 13 мегаватів нових біоелектростанцій та 4 мегавати нових гідроелектростанцій.

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"Загалом, на сьогодні в країні працює 2240 МВт потужностей, які генерують "чисту" електроенергію, що у 1,5 раза більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт)", - повідомляють в уряді.

Нагадаємо, упродовж трьох років в українську альтернативну енергетику інвестували понад €1,1 млрд.

Норвезька компанія NBT і китайська електроенергетична компанія China Power домовилися про будівництво вітрової електростанції в Херсонській області з інвестиціями $450 млн.