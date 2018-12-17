У 2018 році від торгівлі людьми потерпіли 223 людини, - Нацполіція
Про це заявив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, повідомляє "Громадське".
Найбільше серед постраждалих внаслідок торгівлі жінок - їх 135. Чоловіків - 70, дітей - 18.
Аброськін зазначив, що в 2018 році поліція виявила 276 кримінальних правопорушень, що на 45 менше, ніж у минулому році. Про підозру вже повідомили 109 зловмисникам, а 47 з них знаходяться під вартою.
За словами заступника голови Нацполіції, найбільш вразливими до цього злочину є жінки віком 18-30 років, діти 13-18 років і чоловіки 25-35 років. Упродовж першого півріччя 2018 року поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
У 2017 році поліція зафіксувала 321 кримінальне правопорушення щодо торгівлі людьми.
За даними Управління Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та злочинності, приблизно кожна третя жертва торгівлі людьми у світі - неповнолітня.
У травні 2018 року поліція запобігла продажу українок у сексуальне рабство до Туреччини.
У 2017 році українські прикордонники затримали 12 організаторів торгівлі людьми.
Додамо, Україна досягла прогресу у боротьбі з торгівлею людьми, проте українській владі необхідно зробити більше для запобігання торгівлею людьми з метою трудової експлуатації та допомоги жертвам
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