У 2018 році витрати бюджету на утримання президента зростуть вдвічі
За словами Лещенка, загальна сума перевищує два мільярди гривень.
"Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за поточний рік стаття видатків Державне управління справами виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової - забезпечення діяльності президента та адміністрації президента. В 2017 році вона становить 453 мільйони. В 2018 планується витратити - вдумайтеся! - мільярд!", - повідомляє Лещенко на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2018 рік, представлений главою уряду Володимиром Гройсманом.
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