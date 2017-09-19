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У 2018 році витрати бюджету на утримання президента зростуть вдвічі

За поточний рік стаття видатків Державне управління справами виросла рівно на 1 мільярд гривень
Народний депутат України Сергій Лещенко повідомив, що в проекті державного бюджету на 2018 рік заплановано збільшення витрат на діяльність президента України та його адміністрації.
У 2018 році витрати бюджету на утримання президента зростуть вдвічі Фото: rian.com.ua

За словами Лещенка, загальна сума перевищує два мільярди гривень.

"Стаття "Державне управління справами", тобто видатки на утримання інституту президента та супутні програми, такі як санаторії або нагороди - 2,1 мільярда гривень. Тобто за поточний рік стаття видатків Державне управління справами виросла рівно на 1 мільярд (!). Якщо почитати постатейний розпис цих двох мільярдів, то найбільше виросли розходи власне на утримання Порошенка та Банкової - забезпечення діяльності президента та адміністрації президента. В 2017 році вона становить 453 мільйони. В 2018 планується витратити - вдумайтеся! - мільярд!", - повідомляє Лещенко на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2018 рік, представлений главою уряду Володимиром Гройсманом.

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19 09 2017 07:37
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